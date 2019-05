Ex empleados de Cotagú cobraron un 6% de lo que le reconoce la sindicatura

Después de un largo y angustiante tiempo de espera los ex empleados de la Tambera percibieron un pequeño porcentaje de los que le reconoce la sindicatura que maneja la quiebra. Las sumas que percibieron los ex trabajadores que, salvo tres personas, no lograron reinsertarse en el mercado laboral, varía acorde a la antigüedad de cada uno de ellos. Según lo informado por uno de los referentes de la ex Cotagú, la sindicatura se hace cargo del 50% de la indemnización que le correspondería a cada operario. Pese a que se efectuaron dos remates judiciales por montos importantes de maquinaria, el porcentaje que cobraron los ex empleados es muy bajo. “Alcanza para tirar unos días”, aseguró uno de ellos. Cabe destacar que el 17 de mayo se procederá al remate de la maquinaria industrial que queda en la planta. Maquinaria del sector de quesería, envasado de leche fluida y yogurt en potes. También se rematará la caldera. Por otro lado se supo que el 16 de junio se procederá al remate de la proveeduría que funcionaba sobre Calle Buenos Aires. La quiebra fue decretada por el juez Civil y Comercial Leonardo Portela el 25 de octubre del 2018. Posteriormente se hizo un inventario de todo lo que se encontraba en la planta industrial y en el sector destinado a la administración. Luego se efectuaron dos remates judiciales con promesas de abonar parte de lo recaudado a los ex empleados que el lunes comenzó, parcialmente, a cumplirse.En lo que respecta al robo de maquinarias, a mediados de enero de este año, no se han registrado avances en la investigación de un hecho delictivo que se mantiene sin resolver. Recordamos que en el primer mes del año se produjo el robo de unas maquinarias en donde estaba la planta. Las mismas están valuadas en unos 6 millones de pesos, aunque en la denuncia figuraría un menor monto.