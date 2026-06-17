El ex senador y ex jefe de Vialidad del departamento Colón, Mauricio Santa Cruz, planteó la necesidad de que el intendente de San José, Gustavo Bastián, sea candidato a senador provincial en 2027.

“Luego de un proceso político en el cual el departamento perdió su diputado, su senador, como así también la intendencia de Colón, se volvió a perder Villa Elisa y Ubajay y también Arroyo Barú y Colonia San Miguel, corresponde que quienes conducen al justicialismo, y han sido elegidos por unanimidad sin internas, pongan sobre sus hombros la corrección de esos errores que nos llevaron a esta situación política”, manifestó Mauricio Santa Cruz.

“La prioridad tiene que ser ordenar el territorio y esa tarea se hace desde la senaduría trabajando y recorriendo localidad por localidad. Eso es lo que necesita el peronismo, que nos ha dado tanto, y los dirigentes tienen que estar a la altura”, expresó.

“La militancia espera de sus referentes compromiso con el territorio y que ejerzan una conducción construyendo de abajo hacia arriba”, encontrando los mejores proyectos de gestión y los mejores candidatos para que nos puedan representar y recuperar asi la conducción departamental para las diferentes ciudades. dijo y criticó “a quienes se mueven a partir de ambiciones individuales y se olvidan de que el peronismo es un proyecto colectivo”.

"Nadie se salva solo sino en el conjunto decía Juan Domingo Perón"

“Confío en el compromiso del compañero Gustavo Bastian, con quien transitamos el camino de la politica y la gestión en su primer gobierno en San José, y estoy seguro de que como candidato a senador del departamento podrá revertir esta situación y volver a poner al peronismo en el lugar que se merece”.