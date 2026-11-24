La selección argentina envió a un grupo de excombatientes de la guerra de Malvinas una réplica de la camiseta usada por Lionel Messi durante la semifinal contra Inglaterra por el Mundial 2026, y que los integrantes del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata trasladaron hasta el Cementerio de Darwin.

El grupo viajó a las islas y mostró allí el regalo que provino de parte del conjunto nacional y que tiene una alta carga simbólica, por su referencia directa a aquel partido donde la Argentina ganó 2 a 1 y en el que, tras el final, los jugadores levantaron una bandera hecha por un grupo de hinchas que leía “Las Malvinas son argentinas”.

Aquella intervención de los jugadores durante el festejo fue contra la normativa de la FIFA que había prohibido mostrar mensajes políticos durante el encuentro.

Aquella decisión de los futbolistas tuvo un fuerte impacto en la sociedad argentina pero también impulsó el histórico reclamo nacional por la soberanía de las islas, lo que desató un nuevo capítulo de debate en la diplomacia internacional.

Cinco meses después de aquel partido, los excombatientes compartieron un video desde el cementerio de Puerto Darwin, donde descansan los 249 caídos en la guerra de 1982, con la camiseta obsequiada por la selección y que lleva la firma de Messi.

“Agradecemos a la selección por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martín y a los trabajadores de la utilería. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, escribieron los excombatientes en una publicación que compartieron en redes sociales.

En la el video, los presentes dijeron unas palabras para la selección argentina. “Desde este lugar tan emblemático para los excombatientes como es el cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de esta guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarle un sentido homenaje a la selección argentina”, expresaron en su discurso.

“Sobre todo con un triunfo 2-1 ante Inglaterra, donde nos llenó de orgullo como aquel triunfo de la selección de Maradona. Agradecerle al cuerpo técnico, a los jugadores, y a todos los trabajadores de la selección, en especial a Messi”, destacaron.

También remarcaron la importancia de aquel gesto de los futbolistas tras el partido. “Nos enorgullece mucho tener esta bandera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo que le dijo al mundo desde ese estadio que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Muchachos, con ese gesto, se ganaron nuestro corazón y demostraron al mundo en una acción política como no hubo en décadas”, ponderaron.

También brindaron un agradecimiento especial a Giovani Lo Celso por haber sido el primer jugador que agarró la bandera y “la mostró con orgullo”.

“Para los excombatientes fue un acto increíblemente valiente, desafiando a todos y a todo el poder. Gracias”, expresaron los excombatientes.

Fuente: La Nación