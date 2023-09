Como nunca en la historia argentina, en estas elecciones parece estar habilitado decir cualquier cosa. Sobre todo, en palabras del candidato a presidente más votado por el pueblo argentino, Javier Milei, quien promete hacer desaparecer el Banco Central, el Conicet, la educación y la salud pública, entre otras propuestas de campaña.

Pero parece que hay una causa en la que el discurso antisistema del líder de La Libertad Avanza (LLA) no penetra tan pasivamente: la causa Malvinas. Días pasados, en una entrevista con el diario británico The Telegraph, la economista y candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires dijo que "los derechos de los isleños serán respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo".

La posible canciller de Javier Milei, además de generar cortocircuitos dentro de LLA, pareció abonar el derecho a la autodeterminación que esgrimen los isleños y del que se aferra Gran Bretaña para no dialogar con Argentina, algo que ningún gobierno desde la vuelta de la democracia avaló. "No se puede imponer ninguna decisión a otras personas (...) ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", señaló Mondino en el reportaje.

En el rechazo a sus declaraciones confluyó todo el arco político, desde las izquierdas hasta Juntos por el Cambio, pasando por el peronismo. Además, los veteranos de guerra de todo el país se manifestaron al respecto.

“Hoy suenan las alarmas, hoy nuestra defensa esta más alta que nunca, quienes piensen que es algo pasajero están equivocados, esto está programado para ser llevado a la práctica, en complicidad con los intereses británicos. (La entrega se pondrá en marcha). Este Sr. (por Javier Milei), con una impunidad asombrosa, se mueve por los canales de nuestro país con total libertad para decir lo que quiera y para muchos es simpático y divertido”, cuestionaron, mediante un comunicado de prensa, desde la Federación Nacional de Combatientes de Malvinas.

“Este espacio, que irrumpió en la política argentina gritando y discriminando, ya ha sobrepasado muchos limites que no se deben permitir. Seguramente no estamos en un todo de acuerdo con otros espacios de la política argentina, pero Malvinas es una cuestión de Estado y no vamos a mirar para otro lado cuando exista un intento de entrega por nadie que ocupe hoy o en el futuro un lugar de decisión en nuestra nación”, dice el documento, que, además sostiene que “era cuestión de tiempo para que este espacio desnudara sus intenciones”, apuntando a LLA.

Desmalvinización

“Para mí es una parte de la desmalvinización, es algo que creíamos que se estaba superando, porque en los últimos tiempos acompañaban los distintos gobiernos. Pensándolo más en profundo, estamos frente a una desmalvinización llena de ignorancia”, cuestionó, en declaraciones al programa Ahí Vamos de Ahora Radio Cero, Nora Dimotta, hermana de Raúl Dimotta, excombatiente de Gualeguaychú caído en combate.

“Geográficamente Malvinas pertenece a Tierra del Fuego. Es inadmisible aceptar las declaraciones de esta candidata diputada nacional del partido que encabeza el señor Milei; habla del derecho de los isleños a elegir qué quieren ser, yo creo que a alguien que nace en un territorio nadie le da a elegir que quiere ser. De última, si queremos ser otra cosa nos tendríamos que hacer una nacionalidad, esa es otra historia”, cuestionó.

Por otro lado, la referente local de familiares de la causa Malvinas dijo, sobre Milei, que le dolió mucho “su admiración por la ideología de Margaret Thatcher, que fue quien causó todo lo que sucedió en el en el 82”. Al tiempo que se solidarizó con los excombatientes, a quienes trató de “hermanos”.

“Para ellos y para nosotros todos los días son Malvinas. Que, de pronto, alguien venga a decir que los isleños pueden elegir y que un candidato a presidente adhiera a la ideología de Margaret Thatcher resulta muy fuerte y muy chocante”, finalizó.