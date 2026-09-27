En el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, en Paraná, se expone “Refugio”, una muestra del gualeguaychuense Diego Abu Arab que reúne más de 400 dibujos.

La exposición es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y surgió de una convocatoria federal donde se seleccionaron tres proyectos de artistas de la provincia.

Según informaron, el público podrá ver la exhibición en la sede de AURA ubicada en Alameda de la Federación 557, de martes a sábados de 17 a 20, con entrada libre y gratuita. Estará disponible hasta el 22 de octubre.

La muestra de Diego Abu Arab reúne más de 400 dibujos para construir un recorrido que explora el arte como práctica, memoria, territorio y espacio de refugio.

Entre las obras se encuentra Gualeguaychú Dibujada, una pieza de gran formato realizada durante once días consecutivos de dibujo en vivo. La obra resguarda identidades culturales y funciona como una extensión de la memoria urbana: una línea que divide y, al mismo tiempo, conecta los distintos territorios que conforman la exposición.