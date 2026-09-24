La propuesta, titulada “Paseos del Estudiante: Memorias Compartidas”, invita a recorrer momentos, lugares y protagonistas de una tradición que forma parte de la historia local.

A través de imágenes aportadas por vecinos, la muestra permite conocer cómo fueron cambiando los paseos, las formas de celebrarlos y los espacios elegidos a lo largo del tiempo.

Desde el Museo de la Memoria Popular Casa De Deken agradecieron especialmente a todas las personas que colaboraron acercando fotografías, recuerdos y testimonios. Cada aporte constituye un valioso fragmento de la memoria colectiva y contribuye a preservar experiencias compartidas por distintas generaciones.

La comunidad puede visitar la muestra en el Museo de la Memoria Popular Casa De Deken, ubicado en 25 de Mayo 734.

Los horarios de visita son los miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas; y los sábados, domingos y feriados, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.