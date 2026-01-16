La promoción cultural ha sido el eje movilizador de las representaciones diplomáticas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal en nuestro país, y Gualeguaychú fue la ciudad elegida para la inauguración de la muestra fotográfica “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras”, que se realizará el viernes 6 de febrero, con la presencia de autoridades y representantes de los países participantes.

El pasado 22 de diciembre, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, se reunieron en la Residencia de la Embajada de Chipre con el embajador Stelios Georgiades, donde coordinaron las bases para la concreción de este proyecto.

El diplomático manifestó que es “historiador del carnaval de mi ciudad y, además, un gran fan del carnaval europeo y del carnaval latinoamericano. Hace dos años visité Gualeguaychú y me encantó el carnaval, el desfile en el corsódromo y el espíritu de la ciudad. Por eso propuse a la Unión Europea y a los países que tienen representación diplomática en Buenos Aires crear una exposición fotográfica de nuestros carnavales europeos y presentarla en Gualeguaychú, para mostrar los lazos y las conexiones entre América Latina y Europa, entre nuestros países y Argentina, y especialmente con la ciudad de Gualeguaychú”.

El lugar elegido para el desarrollo de la exposición es el Museo del Carnaval. Allí, los visitantes podrán descubrir, a través de imágenes cuidadosamente seleccionadas por cada país, las manifestaciones más tradicionales y representativas de sus carnavales.

La experiencia se complementa con información de gran valor cultural que, a partir del diseño y montaje de la muestra, conformará un recorrido sumamente atractivo.

El embajador de Chipre, Stelios Georgiades, reconocido estudioso de las manifestaciones carnavalescas de su país y de toda Europa, destacó: “La importancia del carnaval en Europa y en sus distintos países se reflejó de manera emblemática en un proyecto titulado Carnival King of Europe, ganador del Premio Europa Nostra 2017, que puso de relieve al carnaval como patrimonio cultural compartido, a través del estudio de las mascaradas de invierno europeas, revelando raíces comunes, valores y formas de expresión colectiva entre distintos pueblos del continente”.

Asimismo, subrayó el origen y la evolución de estas celebraciones y concluyó con la siguiente reflexión: “Es interesante observar que, en la actualidad, este intercambio cultural continúa en sentido inverso: la estética, la música y los bailes del carnaval latinoamericano influyen de manera fuertemente visible en numerosos carnavales europeos contemporáneos, confirmando que estas celebraciones funcionan hoy como verdaderos vasos comunicantes entre ambos continentes”.

Próximamente se darán a conocer más detalles del evento, en cuya organización trabajan la museóloga Natalia Derudi, a cargo de la recepción y curaduría del material; y la diseñadora gráfica en Comunicación Visual Cecilia Gallino, en representación de la Provincia de Entre Ríos y en articulación con la Secretaría de Cultura provincial.