Gael Eguiazabal, de dos años, falleció tras ser atropellado por una motocicleta conducida por un adolescente de 15 años, quien iba acompañado por un amigo de 14, este domingo en Gualeguay. El deceso del pequeño se produjo en hospital San Roque de Paraná, donde había sido trasladado a causa del traumatismo de cráneo y politraumatismos.

Tras la tragedia, vecinos reclamaron justicia por el niñito y apuntaron a la responsabilidad de los padres de los adolescentes que causaron el fatal accidente.



“El niño jugaba siempre con nosotros, se revolcaba en la arena y hacía como los caballos”, contó un trabajador del stud ubicado sobre calle Fortunato Solanas, donde ocurrió el fatal siniestro. Gael vivía con su padre frente a las caballerizas y, prácticamente, “era uno más” de los empleados del lugar.



“Es lamentable y doloroso porque desde que la mamá estaba embarazada, compartíamos momentos en familia”, completó una vecina, quien confirmó que, el mes próximo, se cumplirá el primer aniversario por la muerte de la mamá de Gael, quien falleció a causa que un siniestro vial registrado en el mismo lugar donde el niño fue embestido por una moto. “Ella iba en moto cuando cayó sobre el asfalto y nadie se explica cómo fue el accidente”, rememoró la mujer.





En la oportunidad, la vecina apuntó a la responsabilidad de los padres de los adolescentes que transitaban en la moto Corven de 125cc sin dominio colocado. “Más de una vez les dijimos cuando corren picadas. Llamamos a la comisaría, pero la madre les abre la puerta del portón, entran y mientras les hacen burla a la Policía”, sostuvo la mujer.



Y continuó: “En el único ingreso al barrio Hipódromo corren picadas, se creen los dueños del asfalto. Tienen motos con escape libre, las arman y desarman, y no podemos decirles nada a los padres porque toman represalias, nos amenazan y dicen que no tenemos que meternos”.



Asimismo, la mujer desmintió que Gael no haya sido cuidado por su padre e insistió en la responsabilidad es de los padres de los adolescentes que causaron el fatal accidente. “Porque si tu hijo tiene una moto, tenés que saber de dónde la sacó”, disparó.

Anoche, cuando los vecinos de barrio Hipódromo se anoticiaron del fallecimiento de Gael, se presentaron frente al domicilio de los adolescentes que causaron el accidente fatal e increparon a los padres. “Ellos salieron como en caravana en un auto importado, tocando bocina y la madre insultando”, contó la mujer en diálogo con Radio Gualeguay LT 38 AM 1520.



La vecina reclamó justicia por Gael. “No puede ser que, porque uno tenga parientes en la Policía, los hechos queden en la nada”, cuestionó y disparó: “La ley tiene que cumplirse para todos por igual, sin importar la edad que tengan, porque ellos mataron”. (Elonce)