En diálogo con Ahora Cero, el abogado especialista en lavado de activos, Juan Félix Marteau, dio a conocer las preocupaciones que existen en la provincia con respecto a políticas y medidas de seguridad más laxas sobre el blanqueo.



“La seguridad es una facultad no delegada del Gobierno provincial al Gobierno nacional. Los gobernadores son los que tienen la responsabilidad primaria de defender a sus ciudadanos de las amenazas a la seguridad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque pareciera ser que todos los gobernadores, en general, asumen con la idea de que el tema lavado de activos y financiación del terrorismo son temas nacionales. La seguridad no es la física únicamente, también concierne al poder del armado de empresas criminales que son las que alimentan después la agresión física”, señaló Marteau.



“Tenemos que tener controles muy claros de quiénes son los inversores y los que van a blanquear para poner dinero en áreas importantísimas para el desarrollo del país. La novedad que hay que destacar es que estamos en una instancia nueva en la Argentina. Se ha puesto una cláusula genérica, que es la que se usa siempre, en la que blanqueo no elimina ni restringe la ley de lavado de activos que obliga al sistema financiero a tener control sobre los blanqueadores. Eso no queda anulado. Pero estoy viendo las señales de actores que están trabajando a nivel provincial, y advierten que en Entre Ríos ya tenemos problemas con inversiones que no sabemos de dónde vienen. Tenemos que tener un mayor control porque si no al final estamos legitimando el dinero de del narco”, advirtió.



En ese sentido, el abogado especialista agregó: "Hay que estar muy atentos a nivel provincial y a cuáles son las herramientas para que funcionen con un mecanismo de control, Lo acaba de decir el ministro de economía de Santa Fe y también Guillermo Michel quien advirtió sobre la necesidad de que haya cláusulas que analicen o contemplen el riesgo”.

