“Red Solidaria fue fundada hace más de 20 años por Juan Carr, que es veterinario. Y en Gualeguaychú funciona hace un año y medio”, explicó Cristina Cartier, quien es parte de la organización local junto a un reducido grupo de voluntarios.

“Juan define a Red Solidaria como un movimiento cultural, esto no es una ONG. La diferencia la marca el no recibir dinero y no tener una sede física. Se actúa, se organizan campañas libremente –todos los grupos que la conforman tienen absoluta libertad para definir sus objetivos–, y una vez que se entregan las donaciones, por ejemplo, finaliza esa acción concreta”, explicó Cartier.

Sobre los resultados de la campaña #FríoCero en Gualeguaychú, celebró su “éxito” y destacó: “la gente tiene un sentido solidario que conmueve”. Durante buena parte de la mañana y la tarde del último sábado, los voluntarios estuvieron en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora recibiendo las donaciones de mantas, calzado y ropa de abrigo, básicamente.

4a463dba-5ef4-4d51-ab7e-7cd448e6f144.jpg

“Fue realmente emocionante, porque la gente no va en una 4x4, llega en bicicleta, con las bolsas, haciendo equilibrio”, describió Cartier, notablemente “satisfecha con la respuesta de los vecinos de Gualeguaychú”.

Si bien los promotores de la campaña no supieron cuantificar la cantidad de donaciones recibidas, aseguraron que fueron “muchos kilos de ropa, mantas y cobijas”. Las que ya fueron entregadas a familias con necesidades urgentes.

“Se llevaron cosas a una chica del asentamiento de Tropas, quien vive con su pareja y su tres hijos, y por la noche deben dormir vestidos, todos juntos, en la misma cama para paliar el frío. Además, se llevaron donaciones a una abuela que está a cargo de cinco nietos chiquitos, solita y con miles de necesidades”, relató la voluntaria de Red Solidaria.

Por otro lado, contó una anécdota que representa doblemente ese “espíritu solidario” que tanto distingue a la ciudadanía de Gualeguaychú. “Como no contábamos con el auto que generalmente tenemos a disposición para las campañas, una de las chicas se paró en medio de Rocamora y le hizo señas a un hombre que venía en una camioneta, Juan de Pueblo Belgrano, quien paró y aceptó llevar gran parte de lo donado a Chalup al 400, en el barrio norte, donde Guadalupe le da de comer a más de 40 personas”, indicó.