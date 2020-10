Éxodo en el Coes Local: solo ocho participantes asistieron a la última reunión

Luego de siete meses de pandemia, y tras un agosto y septiembre con un sistema sanitario al borde del colapso, el desgaste empezó a hacer mella en los especialistas y trabajadores de la salud local.

Los aplausos de las 9 de la noche a los médicos no fue lo único que desapareció paulatinamente en la argentina, sino también la confianza en el manejo de datos y en las estrategias sanitarias. En este punto, el Hospital Centenario pasó por varios vaivenes. Su traspié más grave fue a la hora de comunicar el primer fallecido por Covid en la ciudad, tardando tres días en reconocerlo. Luego, el desfasaje permanente con los números del Ministerio de Salud provincial generó dudas en la población, hasta que se definió blanquear tal situación y difundir un parte propio. Y, finalmente, el último desencuentro fue por la diferencia de criterios a la hora de catalogar a la ciudad: mientras que para el Coes Local la ciudad debería estar agrupada dentro de “transmisión por conglomerados”, para el provincial permanece como zona de “transmisión comunitaria sostenida".

Esto último, que define entre otras cosas si pueden volver las clases presenciales o no en la ciudad, fue lo que disparó la inquietud sobre el Comité de Emergencia Sanitaria. Al querer consultar a los especialistas de Gualeguaychú que habitualmente interactuaron con la prensa por tal diferencia de criterio, la respuesta era la misma: “ya no pertenezco más al Coes” o “no he participado de las últimas reuniones”. Lo que parecían algunos casos puntuales terminaron siendo la regla: de los más de veinte integrantes, en la última reunión solo participaron ocho. Y el dato más alarmante: ningún infectólogo.

Un mes atrás, más de 20 participantes. El último martes, solo ocho.

Recordemos que la función del Coes es ni más ni menos que aconsejar a las autoridades políticas sobre cómo va a continuar la vida de cada uno de los vecinos, que actividad van a poder realizar y de qué manera. Es llamativo que tamaña responsabilidad recaiga solo en ocho personas.

Ante tal panorama, ElDía consultó a varios de los que ya no están, y ninguno quiso hablar públicamente. Según lo averiguado, el único infectólogo del Coes Local y ex vocero Ignacio Bourlot, sigue formando parte pero por sobrecarga laboral no ha asistido a las últimas reuniones. En la misma situación se encuentra otra de las caras visibles, el médico neumonólogo Adolfo Weimberg, ausente hace casi un mes.

Otro de los nombres importantes es el de Federico Gini Cambaceres, quien ya definitivamente no forma más parte del Comité, también por sobrecarga laboral y para poder retomar su actividad privada.

MALESTAR INTERNO

Los cuestionamientos de ex integrantes que recabó ElDía sobre el Coes, fueron que "funciona como un voluntariado", duplicando o triplicando las tareas de los médicos sin ninguna contraprestación a cambio, lo que ha generado mucho desgaste en los profesionales y malestar por los bajos sueldos en sus tareas habituales dentro del Hospital.

Por este motivo, varios optaron por ausentarse de las reuniones. Esto se suma al reclamo generalizado de enfermeras y trabajadores del Centenario que se han manifestado en los últimos días.

Además, hay frustración en algunos especialistas por la poca cantidad de testeos que se están realizando, y alertan que “se nos están escapando casos”. A tal punto, que el viernes hubo más casos confirmados por nexo (17), que hisopados realizados (15: 6 positivos y 9 negativos).

LA PALABRA DEL HOSPITAL

ElDía se comunicó con el director del Hospital, Martín Roberto Piaggio, que le bajó el precio a las ausencias en el Coes. “Claro que tiene distintos momentos, de igual forma que la expresión de la pandemia, y puede haber semanas con menos temas y otras con mayor número, y en eso va también quienes van participando”, explicó.

Al respecto de los cuestionamientos por ser una tarea sin remuneración, Piaggio aclaró que “nadie está obligado a ir. Igualmente, quienes participan y son trabajadores públicos (servidores públicos) lo hacen en horario de su trabajo”.

Acerca de la cantidad de testeos, el encargado del efector negó rotundamente que sea baja. “Se está testeando lo que corresponde. Tal como se viene trabajando desde el primer día. Hay menos consultas que en el momento más álgido”, aseveró.

“Esos datos los tenemos y en cada Coes se comparten. También en la reuniones operativas que hacemos 2 veces por semana”, disparó ante el cuestionamiento.

Por último, describió al Coes como “un ámbito muy importante que nos ha permitido organizarnos y en ese sentido mejorar muchos aspectos de la respuesta a la pandemia”.

Quien también se expresó al respecto de la merma de participantes fue el responsable de prensa del Centenario y uno de los 8 presentes el último martes, Carlos Riera. El periodista manifestó a ElDía que fueron pocos “por un relajamiento de la situación sanitaria”. “Cuándo el panorama era más complicado estuvieron todos”, aseveró.

Además, reconoció que las ausencias se deben a “cuestiones laborales”, pero aseguró que pese a ello “el Coes sigue trabajando y funcionando normalmente”.

Acerca de la ausencia de infectólogos, aclaró que en la actualidad el único es Ignacio Bourlot, por que el resto “están de licencia”. Manifestó que no está yendo a las reuniones solo por una cuestión de operatividad, ya que “está cargado de trabajo”.