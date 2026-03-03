El misterio llegará a su fin este martes a partir de las 20 horas. El Centro de Convenciones Municipal será el epicentro de la esperada apertura de sobres, donde se revelará qué comparsa se alzará con el título máximo de esta edición. Además de la corona principal, la jornada premiará la excelencia en categorías clave como Música, Portabanderas, Batucadas y Pasistas.

Tras un verano de despliegue escénico y pasión en la pasarela, las cuatro agrupaciones aspiran a grabar su nombre en la historia del espectáculo. El escenario presenta panoramas muy distintos para cada club:

Papelitos (Juventud Unida): La actual defensora del título busca una hazaña inédita. Tras consagrarse tetracampeona en 2025, intentará alcanzar su quinta victoria consecutiva , un hito que la consolidaría como la primera agrupación pentacampeona en la trayectoria del evento.

La actual defensora del título busca una hazaña inédita. Tras consagrarse tetracampeona en 2025, intentará alcanzar su , un hito que la consolidaría como la primera agrupación pentacampeona en la trayectoria del evento. Marí Marí (Central Entrerriano): La "Aplanadora", históricamente la más ganadora, llega con la urgencia de romper una racha negativa. Con una década sin festejos, su único objetivo es recuperar el trono y reafirmar su mística.

La "Aplanadora", históricamente la más ganadora, llega con la urgencia de romper una racha negativa. Con una década sin festejos, su único objetivo es recuperar el trono y reafirmar su mística. Ará Yeví (Tiro Federal): Llega con sed de revancha tras el amargo desenlace del año anterior, donde una penalización reglamentaria la privó del festejo principal. Este año, redoblaron la apuesta para que el veredicto les sea favorable.

Llega con sed de revancha tras el amargo desenlace del año anterior, donde una penalización reglamentaria la privó del festejo principal. Este año, redoblaron la apuesta para que el veredicto les sea favorable. O' Bahía (Club de Pescadores): La comparsa del "Pescador" se perfila como la gran amenaza al orden establecido. Con una propuesta sólida, sueña con dar la sorpresa y volver a lo más alto del podio tras años de espera.

La cuenta regresiva comenzó. En pocas horas, el veredicto del jurado determinará quién se queda con la gloria en una edición que ya es histórica para el Carnaval del País.