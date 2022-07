En los días previos al inicio del receso escolar de invierno, los prestadores turísticos de la ciudad aguardan con moderadas expectativas lo que serán dos semanas que por el momento no muestran los números y la previa de lo que fueron los últimos fines de semana largos, tanto el de Semana Santa como el del Día de la Bandera.

Es cierto que tras la pandemia el turismo pudo reactivarse de buena forma, la implementación del Programa Previaje fue un éxito que inclusive en Gualeguaychú muchos prestadores pudieron acceder al mismo y se vieron beneficiados, también es cierto que la realidad económica del país es cada día más complicada y posiblemente para muchos, las vacaciones de invierno serán para quedarse en sus ciudades.

Desde el sector de Hoteleros y Gastronómicos han sido cautos al momento de analizar las semanas que se avecinan en la ciudad. "Notamos que hay escasa reserva en hoteles y alojamientos, posiblemente sea un interesante movimiento de fin de semana. No esperamos mucha gente en las dos semanas de vacaciones, o no en la medida en que lo tuvimos en los últimos fines de semana largos", indicó un prestador a AHORA ElDia.

"No tenemos el mismo volumen de reservas pero casi siempre pasa lo mismo en vacaciones de invierno, como que la gente no planifica tanto y elige salir un fin de semana o más sobre la fecha", expresó Marisa Yabrán, propietaria del Hotel Aguaý.

Uno de los puntos que mantiene la esperanza en el sector es el turismo uruguayo, que poco a poco ha comenzado a visitar la ciudad como una alternativa ante el beneficio cambiario que existe entre ambos países.

Al respecto, Pía Gavagnín, titular del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, indicó que "tenemos marcadas expectativas en que el turismo uruguayo sea importante durante las vacaciones de invierno. De hecho en Uruguay las vacaciones comienzan una semana antes que en nuestro país, por lo que seguramente se note un movimiento de turistas del Uruguay en la primera semana de julio. Nosotros hemos trabajado en forma conjunta con los directores de Turismo de Soriano y de Río Negro en una reunión que mantuvimos hace poco tiempo y la intención es promocionar fuertemente el intercambio turístico entre ambos países".

La funcionaria añadió que "hemos trabajado en promociones en el Puente Internacional para el fin de semana largo que pasó y lo volveremos a hacer para vacaciones de invierno. Sabemos que al turista uruguayo le beneficia mucho el tema del cambio y desde siempre han elegido Gualeguaychú como una de las alternativas, más allá que en muchos casos lo toman como una ciudad de paso. El objetivo es que no solamente el turista uruguayo venga a Gualeguaychú no solamente como un tour de compras".

"Es muy variada la oferta de Gualeguaychú en vacaciones de invierno: los paseos por el río, nuestros museos, los viñedos y las termas, además del polo gastronómico y la tranquilidad que ofrece la ciudad, son puntos importantes para quienes nos visiten", remarcó Gavagnín.