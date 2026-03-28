Al menos cuatro personas resultaron heridas tras una brutal explosión en un local gastronómico de Villaguay, ubicado en la calle San Martín, entre Colón y 9 de Julio, a pocos metros del Cine Berisso. Las imágenes se viralizaron rápidamente, ya que una vez iniciado el fuego, se produjo una segunda explosión que afectó el local, hecho que generó una profunda conmoción entre los ciudadanos que ya se reunían para ver qué había sucedido.

Durante la noche de este viernes, los efectivos actuantes procedieron a verificar la situación, solicitando con carácter urgente la presencia de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencias médicas. Gracias al rápido accionar conjunto, se logró contener el incendio, evitando su propagación y reduciendo riesgos mayores tanto para personas como para propiedades linderas.

En paralelo, se brindó asistencia primaria a las personas afectadas, quienes fueron trasladadas a centros de salud para su atención, activándose los protocolos correspondientes ante este tipo de emergencias.

Según trascendió, son cuatro las personas heridas, tres de ellas de gravedad.





El local quedó fuertemente afectado por el incendio, como se puede apreciar en las imágenes tomadas por la Policía a las que accedió AHORA.

En el lugar trabajaron de manera coordinada personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de salud, destacándose la labor profesional y comprometida de todos los intervinientes, quienes actuaron con celeridad y eficacia ante una situación de extrema complejidad.

El local fue posteriormente resguardado y permanece bajo custodia policial, aguardando la intervención de personal especializado en pericias de incendios, a fin de determinar fehacientemente las causas que originaron el siniestro.