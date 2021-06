Explosivo descargo de Axel: "Trucho, truchísimo"

“Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, siguió. “Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, repitió, una y otra vez mientras lanzaba las frases que popularizó en el programa.

“Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro”, siguió, mientras miraba todo el programa con sus seguidores de la red social, previo a ser emitido al aire. “Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié”. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”, lanzó.

“Al más ‘piju’ no lo elimina nadie, gente. Quedense tranquilos que yo renuncié”, aseguró, mientras criticaba que Donato de Santis, Germán Martiteguiy Damián Betular no hayan sacado a alguno de sus compañeros. “El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos”, continuó, picante.

"LE DEJÉ LA VÍA LIBRE PARA QUE UN ‘BARAT’ GANE. LES CERRÉ EL CU… A TODOS LOS QUE DECÍAN QUE COCINABA MAL".

“Le dejé la vía libre para que un ‘barat’ gane. Les cerré el cu… a todos los que decían que cocinaba mal”, siguió, para hacía el final, cuando el jurado se lamentó no poder despedirlo como correspondía, Alex tuvo un momento de mayor sinceridad. “Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine”, expresó, hacia el final de su transmisión.

“Gente, no me extrañen. Voy a volver dentro de poco y no se olviden que el Chela va a volver con todo a la tele. El Chela, televidentes, va a volver con tutti”, concluyó Alex Caniggia sobre su escandalosa salida de MasterChef Celebrity.