¡Explotó Alfaro! Habló sobre los árbitros, su futuro y la eliminación ante River

SU BRONCA CON LOUSTAU: “Lo que se pide es la uniformidad de criterios en la terminación de las sanciones. Cuando le decía esto a Trucco (cuarto árbitro), me daba la razón. No se evaluaron las cosas de la misma manera. A Lisandro (López) lo choca (Leandro) Fernández y los termina amonestando los dos. A Hurtado le pegan desde el piso, y sólo le sacan la amarilla a él. Si usamos un criterio para una acción, lo usamos para todas. El primero de Fabra no es foul. El segundo, sí”.

LAS POLÉMICAS EN LINIERS: “No vi jugadas en las que los jugadores de Boca llegaban tarde por falta de velocidad. En la primera Fabra se anticipa y le sacan amarilla. En la otra, en lugar de frenarse se tira y le sacan la otra tarjeta. No vi llegar a destiempo a los jugadores de Boca. Si vi a destiempo a Gago en el penal. Cufré le fue con plancha a Reynoso. Domínguez lo agarra a Andrada y freno un contraataque. Era amarilla”.

Embed #TNTGol | CALIENTE Gustavo Alfaro analizó el empate con Vélez, habló de su futuro y recordó la eliminación de Boca ante River por Copa Libertadores pic.twitter.com/xzjX7V9J2Q — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 11, 2019

SU FUTURO: “Recibí muestras de apoyo de todo del plantel, de jugadores particulares muy fuertes. Hay un jugador que viene de afuera y me dijo que en el primer año de Guardiola le trajeron medio plantel y que salió tercero. Y me recordó que después se cansó de ganar. Y me dijo que ve a Boca en ese proceso. Queremos que estar juntos en este proceso. Eso uno no lo espera de un futbolista. El técnico siempre es el fusible el que termina apagando los incendios. Uno sabe que es la cuota de ajuste. No hago más que destacar y valorar los gestos de solidaridad y grandeza del plantel a lo largo de este tiempo. Si lo veías a Wanchope ahora alentando a sus compañeros...”

LA ELIMINACIÓN CON RIVER:” Nosotros quedamos eliminados con River por otra cosa más allá de lo futbolístico. Eso no le quita méritos a River. Estuvimos a la altura de las circunstancias, como para pasar”.