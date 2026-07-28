La explosión de un compresor en una gomería de Paraná dejó como saldo a un trabajador de 49 años con lesiones en ambas piernas. El accidente ocurrió en un local ubicado sobre calle Juan Báez, frente a la Comisaría 13.ª, donde intervino personal policial, Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias.

Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar tras el alerta y brindó las primeras tareas de asistencia hasta la llegada de la ambulancia, que luego trasladó al herido para recibir atención médica.

El jefe de la Comisaría 13.ª, comisario Juan Molina, informó a Elonce que al momento del hecho "se encontraba el propietario de la gomería, un hombre de 49 años", quien estaba trabajando cuando ocurrió la explosión.

Investigan cómo se originó el incidente

Según explicó el funcionario policial, "en circunstancias que se tratan de establecer, explotó el compresor de aire, el cual no se encontraba cargando en ese momento, estaba simplemente parado y se produce la explosión".

Molina destacó que "fue tal la violencia de esta explosión que se produjeron muchos daños en el local, las puertas y en los vidrios". Asimismo, indicó que el trabajador sufrió lesiones en ambas piernas, aunque "aparentemente, no corre riesgo de muerte".

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 13.ª junto con efectivos de Bomberos Voluntarios y profesionales del móvil 51 del servicio de ambulancias, quienes asistieron al herido e iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué provocó la explosión.

Fuente: ElOnce