MÚLTIPLES ACTIVIDADES
Expo Medieval: El curioso evento que se hará el próximo fin de semana en la vieja terminal
Es la primer exposición de este tipo que se realiza en Entre Ríos. Será con entrada gratuita los días 22 y 23 de noviembre.
Gualeguaychú recibe una exposición fuera de lo común: una Expo Medieval. Por primera vez en Entre Ríos, y con entrada gratuita, el 22 y 23 de noviembre a partir de las 13hs hasta las 21hs, llega a la vieja terminal este evento temático.
Contará con 2 escenarios y más de 6 bandas, dúos y solistas por día (todas con grandes influencias en la música tradicional celta), varios grupos de recreacionismo medieval, que realizarán una demostración de combate en vivo y actividad de soft combat para grandes y chicos.
Puede interesarte
Además, el mercado estará adornado con temática medieval, y contará con más de 40 artesanos de todo el país, con gastronomía típica y clásicas bebidas. También se destacan la arquería, show de titeres, forja de espadas y hachas en vivo, juegos de rol, trovadores y juglares cantando y haciendo música entre la gente, shows de fuego al atardecer, verdugos con sus cepos y mucho más.