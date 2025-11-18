Gualeguaychú recibe una exposición fuera de lo común: una Expo Medieval. Por primera vez en Entre Ríos, y con entrada gratuita, el 22 y 23 de noviembre a partir de las 13hs hasta las 21hs, llega a la vieja terminal este evento temático.

Contará con 2 escenarios y más de 6 bandas, dúos y solistas por día (todas con grandes influencias en la música tradicional celta), varios grupos de recreacionismo medieval, que realizarán una demostración de combate en vivo y actividad de soft combat para grandes y chicos.

Además, el mercado estará adornado con temática medieval, y contará con más de 40 artesanos de todo el país, con gastronomía típica y clásicas bebidas. También se destacan la arquería, show de titeres, forja de espadas y hachas en vivo, juegos de rol, trovadores y juglares cantando y haciendo música entre la gente, shows de fuego al atardecer, verdugos con sus cepos y mucho más.