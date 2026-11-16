Expochef realiza su décima edición el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 12:00 a 22:00 hs, en los Galpones del Puerto. Es la tercera vez que el encuentro se hace en Gualeguaychú.

El evento nació en Santa Fe en 2016 y desde entonces se realizó también en Córdoba Capital, Buenos Aires y Villa Carlos Paz. Sus nueve ediciones anteriores reunieron más de 100.000 visitantes.

La conducción está a cargo de Mariano Peluffo, acompañado por Camila Luján.

Cuatro figuras nacionales en el escenario

Ale Temporini es la principal referente de la gastronomía sin gluten en la Argentina. Llega a Gualeguaychú a compartir todo lo que sabe, con una idea que viene sosteniendo hace años: que la mesa pueda ser siempre más inclusiva, y que nadie quede afuera de lo que se está comiendo.

Juan Ferrara prepara pastas caseras, con la trayectoria de quien lleva quince años en Cocineros Argentinos y más de tres en Qué Mañana. Su clase es una de las imperdibles de los dos días.

Christophe Krywonis participó como jurado de MasterChef y de Bake Off Argentina, dos de los programas de cocina más vistos del país, con fama de ser uno de los más exigentes a la hora de probar un plato. Toda esa experiencia la trae a Expochef, esta vez del otro lado de la mesada.

Santiago Giorgini es una cara conocida de los domingos al mediodía por La Peña de Morfi. En Expochef el público lo va a ver cocinar en vivo, en el escenario.

Cinco cocineros de Gualeguaychú y la región

La grilla no estaría completa sin los mejores exponentes de la cocina local y regional, que son parte central de esta edición.

Germán Ruberto trabajó en algunas de las cocinas más prestigiosas del país, y llega a Expochef a deleitar al público con su clase y su conocimiento.

Renzo Leuze es profesor del IGA, el Instituto Gastronómico Argentino de Gualeguaychú. Su Master Class es una invitación a estudiar gastronomía, una muestra de todo lo que se puede aprender en el IGA para quien ama la cocina y quiere perfeccionarse.

Natalia Cettour es experta en pastelería, tiene su propio taller y da clases. Todo ese recorrido lo vuelca en su Master Class en Expochef.

Daniela Cabrera trae al escenario la cocina de todos los días. Su clase es una receta casera, fácil y riquísima, de esas que se aprenden mirando una vez y después quedan para siempre en la mesa de casa. La prepara junto al público, paso a paso.

Antonella Lell llega desde Paraná con una clase de sushi, una de las cocinas que más creció en la provincia en los últimos años.

Stands, foodtrucks y música

Durante las dos jornadas funcionan stands gastronómicos, un parque de foodtrucks y una zona de fuegos. Hay propuestas para los chicos y música durante todo el día.

El horario es corrido, de 12:00 a 22:00 hs, y la propuesta es de perfil familiar. Se puede llegar al mediodía, comer, recorrer los stands y quedarse hasta la noche.

Entradas

La preventa es 2x1 a $10.000. Se paga una entrada y entran dos personas. Los menores de 13 años no pagan.

Las entradas se compran en ralvy.io/expochef2026.