Luego de que quebrara la Supervisión Gualeguaychú, Mutual de Servicios Sociales, el acuerdo entre el Municipio y la entidad por los panteones en el Cementerio Norte caducó, sobre todo porque el Estado municipal no recibió pago alguno desde el 2016 hasta la fecha. “Se esperó un tiempo prudente con la esperanza de que se arribe a una solución, pero ahora se decidió dar de baja la concesión”, informó el director del cementerio Augusto Dell Aquila.

supervision panteón 2.jpg

Es así que la municipalidad se quedó con los terrenos y con las construcciones que se han realizado en los panteones. “El 90% de la capacidad de los panteones está ocupada, razón por la cual le pedimos a los familiares de los fallecidos que se encuentran en esos lugares que se acerquen a la administración del cementerio para poner en orden una situación que hoy es totalmente irregular”, advirtió el funcionario, quien sin embargo aclaró que “el Municipio participa de la quiebra de la Supervisión como damnificado y que los asociados a la mutual no tienen ningún tipo de deuda con el estado municipal”.

Embed

“Cuando la mutual funcionaba, podía ubicar a los fallecidos de los socios activos en los panteones por un espacio de 20 años. El Municipio no está pidiendo que el ex socio concesione los nichos, aunque tiene la prioridad de hacerlo si lo desea. Ahora bien, si quieren llevar el familiar a otro nicho, cremarlo o buscar otro lugar de sepultura también puede hacerlo. El tema es ir regularizando caso por caso hasta normalizar la situación”, explicó Dell Aquila a Eldía.

El ex panteón de socios activos tiene una capacidad de 144 nichos, mientras que el que se encuentra en la sección C llega a los 150, y el de la Sección A suma 20 nichos más. “Estamos hablando de unos 150 nichos por los cuales la Supervisión no pagó durante cuatro años, aunque sabemos de casos de gente que ha ido a abonar a la mutual, pero que esos pagos que nunca llegaron a tesorería”, afirmó el funcionario.

Nichos supervisión.jpg

“En el caso de que no se llegue a un acuerdo entre los que eran propietarios del nicho y el Municipio, los restos de la persona fallecida terminarán en el osario, debido a que la Supervisión se encuentra en estado de desalojo, es decir la misma situación que atraviesan los familiares que no pagaron en dos años y que se los intima a través de edictos”, advirtió antes de volver a resaltar que “no es un tema de los asociados de la Supervisión, razón por la cual tratamos de ser lo más prudente posible, además de trabajar para contactarnos con los afectados por una situación por nadie deseada”.

placa supervision.jpg

La quiebra Supervisión Gualeguaychú, Mutual de Servicios Sociales fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en abril del presente año, ratificando el fallo del Juez Civil y Comercial Marcelo Arnolfi de septiembre de 2018.