Desde este miércoles a las 6 de la mañana se encuentra interrumpido el tránsito en la mano este del boulevard Pedro Jurado, en el tramo comprendido entre avenida Artigas y Urquiza, debido a trabajos de repavimentación y bacheo profundo.

La restricción afecta el sector que va desde la Terminal de Ómnibus hasta la rotonda de Urquiza. Mientras se desarrollan las tareas, la mano oeste del boulevard fue habilitada con doble sentido de circulación para permitir la continuidad del tránsito en la zona.

Según se informó, el operativo cuenta con señalización preventiva y la presencia de personal de la Dirección de Tránsito municipal, que se encarga de ordenar la circulación y supervisar los desvíos establecidos.

Los trabajos forman parte del proyecto de reconstrucción integral del boulevard Pedro Jurado, uno de los accesos con mayor circulación vehicular de la ciudad. La intervención incluye tareas sobre la base y la superficie de la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Desde el municipio recomendaron a los conductores evitar la zona y optar por recorridos alternativos para prevenir demoras o congestiones mientras se desarrollan las obras.

Las tareas se enmarcan dentro del programa municipal de mejoras de la red vial urbana.