Extorsionaba a su ex amante con fotos y videos íntimos para obligarla a seguir teniendo sexo

En la localidad bonaerense de José C. Paz, un individuo, de 44 años, fue detenido por los efectivos policiales, al estar acusado de haber extorsionado a su ex amante, de 20, con el argumento de que le iba a mostrar fotografías y videos íntimos al novio de la joven, si ella no continuaba manteniendo con él relaciones sexuales. El caso había sido denunciado por la víctima, en la zona de Tigre.