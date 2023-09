Ezequiel siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de su hermana Silvina Luna. Durante los difíciles momentos que enfrentó en el Hospital Italiano, él estuvo presente, brindándole apoyo inquebrantable y mostrando su solidaridad en cada instante. Esta dedicación no es reciente, ya que desde que la actriz y modelo tomó la decisión de dejar de viajar e instalarse en Buenos Aires debido a los problemas de salud que empezaron a surgir, Ezequiel puso su vida en pausa y estuvo a su lado, acompañándola en cada paso. Y fue justamente él quien tomó la decisión de que se finalice la asistencia para su hermana, quien estaba internada desde principios de junio en el Hospital Italiano y falleció el 31 de agosto al mediodía.

En medio de este panorama, Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que tuvo una conversación telefónica con el joven: ”Yo lo venía buscando estos meses y me ha contado algunas cosas hace un rato que obviamente me habilitó para contar y que, además, periodísticamente es muy importante saber”, expresó el periodista sobre el comienzo de la charla.

“Ezequiel me confesó algunas cosas que quiero contárselas a todos, porque muchos nos preguntamos también cómo se hace para salir adelante, de dónde saca fuerzas. Primero me agradeció por la ayuda en la causa en todo este tiempo y después me dio algunas definiciones de cómo es su día a día, cómo es la vida hoy pocos días del fallecimiento lamentablemente de su hermana Silvina”, expresó Etchegoyen, para luego replicar las palabras del joven.

Ezequiel reveló en la charla: “Creo que todavía no caí. Fueron meses muy duros. Hago terapia desde que murió mi hermana”, Así, luego de un rato de charla, Etchegoyen destacó: “Después de hablar un ratito vía WhatsApp con Ezequiel, a mí por lo menos me quedó la sensación de que lo único que espera es que se haga Justicia. Lo único que puede de alguna manera reparar un poco todo es que haya Justicia”.

“Le pregunté también a Ezequiel por la ley Silvina y me agradeció por el apoyo de todas las personas a su hermana”, afirmó respecto del pedido del que Gabriela Trenchi, sobre lo que explicaría: “La causa de la ley de Silvina Luna es algo que queremos que salga porque es para que no apliquen todas las porquerías que aplican y que sean cosas que hagan los cirujanos plásticos, con conciencia, para que no tengamos las enfermedades y nos vayamos muriendo de a uno como nos está pasando”.

Un amor incondicional

Cuando los profesionales de la salud informaron sobre la necesidad de un trasplante de riñón para Silvina, su hermano no dudó ni un segundo y se presentó voluntariamente como donante, demostrando una vez más su inmenso amor y compromiso hacia ella. La relación entre ambos fue siempre ejemplar. A pesar de ser cinco años menor, la conexión entre ellos siempre fue profunda y genuina. Ambos comparten un amor incondicional por su familia y vivieron momentos de complicidad que solo dos hermanos tan unidos puedan experimentar.

Desde su infancia, donde compartían juguetes y vivencias, hasta su adultez, donde se apoyaron mutuamente en diversas etapas y desafíos de la vida, su relación fue un testimonio de amor fraterno. Un evento particularmente doloroso que marcó sus vidas fue la pérdida de sus padres en el año 2008. Sergio “El Negro” Luna falleció el 10 de marzo a los 50 años, y poco tiempo después, Roxana sufrió una muerte súbita el 19 de agosto del mismo año. Silvina, al recordar este trágico episodio en una entrevista con Teleshow en septiembre de pasado, mencionó con emoción que su madre “se fue detrás de él”, refiriéndose a la cercanía de las fechas de sus fallecimientos.