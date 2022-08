Fabián Rogel salió al cruce de las declaraciones de Elisa Carrió, quien cuestionó en duros términos a Rogelio Frigerio.

“En particular, yo, que seré candidato a gobernador y de extracción radical, considero que la descalificación de la política y de los hombres de la política, no ayuda para nada a que el pueblo piense tranquilo qué deberíamos hacer, en nuestro país, en el 2023. Me refiero a la descalificación a toda la dirigencia política y, en particular, a la que vertiera contra Juntos por el Cambio y contra Rogelio Frigerio”, dijo el ex diputado.

Y agregó: “Me he preparado 40 años para ser gobernador de esta provincia, pero soy consciente y respetuoso de la voluntad popular. En Entre Ríos, la imagen que tienen los entrerrianos de Frigerio, no se puede ocultar. La someteremos a la voluntad de los entrerrianos, pero no por ello podemos salir al agravio, a la descalificación de quienes estén mejor posicionados que nosotros en términos electorales”.

Rogel reconoció que la “tarea” de Frigerio como ministro del Interior “fue muy ardua” por haber tenido que “juntar los votos necesarios para aprobar las leyes que el gobierno de Juntos por el Cambio necesitaba, estando en minoría”. “No era tarea para cualquiera, y mucho menos para quienes no han ni siquiera conducido un kiosco en su vida”, ironizó el ex convencional constituyente.

“Si uno observa las expresiones de la ex diputada Carrió, termina en la cuenta de que no hay ni un solo dirigente político, ni siquiera los de Juntos por el Cambio, que merezcan su salvoconducto para existir en la política argentina”, sostuvo.

Y añadió: “A mí me gustaría ser gobernador de la provincia, pero a través del voto de los entrerrianos, no del agravio ni la descalificación. Creo que en estos tiempos, atacar de esa manera la política no le sirve a nadie; o mejor dicho a los únicos que les sirve es a quienes están gobernando la Argentina hoy”, cerró.

Fuente: Página Política