Fabián Rogel: "Nuestro vértice va a ser la candidatura a gobernador en el 2023"

El dirigente, referente de Alternativa Radical, señaló que un “hombre político jamás debe perder el contacto con el pueblo”.

Indicó que “particularmente en el caso de Gualeguaychú nuestro sector, Alternativa Radical, siempre mantuvimos contacto, y antes-continúa- de que se iniciara la segunda ola de la pandemia fuimos a Concepción del Uruguay a presentar el libro de Celomar Argachá, como una manera de testimoniar, decir acá estamos, seguimos vigentes en esto que se llama Origen y Fundación de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos. De ahí venimos a Gualeguaychú con representantes de la vida interna de la UCR. Posteriormente- sigue- conoció a “Mauricio Davico, intendente de Pueblo Belgrano, un hombre informado que me comentó que venía siguiendo las posiciones políticas de fondo del país, también de lo que en mi caso opinaba”.

Es así que “me comprometí a hacerle una visita, además de charlar con dirigentes de nuestro sector, porque en breve daremos a conocer nuestra postura sobre si participamos, como Alternativa Radical, o no en las elecciones para Diputados de la Nación”.

Al respecto adelantó que “tenemos un proyecto como vértice que es año 2023, y la posibilidad de ofrecerle al pueblo de Entre Ríos una propuesta integradora de gobierno y una candidatura a gobernador que encabezaré y que si bien no hemos hecha pública frente a la gente y la prensa se trata de algo que ya está definido”.

“No nos podemos desvincular de la realidad que vivimos con la pandemia, acompañando a la disputada Sara Foletto que pertenece a nuestro sector, estimulando en cada localidad, cuando se puede, con recorridas y reuniones con dirigentes que trabajan para detectar quien puede ser un buen presidente de Junta de Gobierno, Intendenta, concejal. En fin, todo lo que hay que elegir con vistas al 23, para que la propuesta de la candidatura surja desde abajo sobre la base de ideas, discutiendo que hacer con la UADER, el IOSPER, qué hacer con el sistema previsional. Volver a repensar en la provincia de Entre Ríos con muchos organismos provinciales y nacionales, a los cuales hay que articularlos y acercarlos al productor, y no acercarnos cada vez que cobramos impuestos”.

Agregó que "necesitamos un estado que apoye, que diga “ustedes siembren lo que quieran, el mundo está direccionado en este sentido, las alternativas son estas, ayudar, orientar al sector, tanto en el ámbito nacional, como el provincial”.

La Hermana Menor

"Sin dudas, Entre Ríos, es la hermana Menor de la Región Centro que integran, además de nuestra provincia, Córdoba y Santa Fe que sacan claras ventajas en infraestructura y valor agregado a sus producciones", opinó.

Al respecto, Rogel recordó que “hace 168 años discutía de igual a igual con Buenos Aires que hacer con este país. Hoy somos la hermana más pobre de la Región Centro de la cual fui secretario cuando era Diputado de la provincia y presidente del Bloque y vi, en primera persona, las asimetrías, la crudeza de la realidad. Hemos tenidos gobiernos buenos, algunos regulares y muchos malos. Ahora se ha puesto en discusión la hidrovía, cuando tenemos caminos en condiciones que lleven la producción a los puertos”.Sostuvo que un “gobernante no puede pensar en la inmediatez de la foto de la publicidad autopersonal en una carretera, debe pensar en el desarrollo estratégico de la provincia”.

La Convención Nacional

En su carácter de convencional Nacional Constituyente de la Unión Cívica Radical (UCR) por Entre Ríos, envió una carta al presidente del Comité Nacional del centenario partido, Alfredo Cornejo, hace “poco más de una semana no recibiendo respuesta alguna hasta el momento”.

Como convencional no “me he podido hacer cargo del lugar que corresponde, porque no se convoca desde el organismo máximo, que es el que tiene que definir estrategias y políticas nacionales. Si vamos a continuar, o no, en Juntos por el Cambio, cómo nos fue en el gobierno anterior, que es lo que hay que mejorar, teniendo en cuenta que lo de Gualeguaychú (Marzo del 2015) en el acuerdo con el Pro terminamos siendo convidados de Piedra hasta en las fórmulas. Perdimos identidad de lo que somos los radicales, algo que tenemos que recuperar, decir que país queremos, además estamos obligados a contar con una fórmula. No es posible que en dos elecciones generales el radicalismo no haya tenido un candidato a presidente y a Vice. Estamos hablando, primero de un problema de identidad, y luego de construcción de poder y para que la gente nos vote, primero tenemos que tener una propuesta”.

El actual gobernador, Gerardo Morales, sería un “potencial candidato de la Unión Cívica Radical, por lo cual estaríamos avanzando en la vocación de poder, pero para que todo esto suceda hay que llamar a la convención”.

Sobre el Ex Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que “ha decidido mantenerse en Entre Ríos y tomar referencia territorial, quedando claro que su intención es hacer política en la provincia, algo que en lo personal no me molesta y si la Convención Nacional y el Congreso de la UCR mantiene la propuesta de continuar en Juntos por el Cambio iremos a una Paso. Él representará a un sector que es Juntos por el Cambio en la provincia; en tanto que yo intentaré representar al radicalismo y a sectores que nos acompañen”.