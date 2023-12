Juntos por Entre Ríos terminó de definir este jueves los nombres que ocuparán cargos en la próxima Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Restaba resolver la presidencia del futuro bloque oficialista. La jefatura quedó en manos del ex diputado y ex convencional Fabián Rogel, uno de los referentes históricos del radicalismo de Paraná, que se ha caracterizado por mantener un buen diálogo con el peronismo.

En el esquema interno de Juntos por Entre Ríos, Rogel se había lanzado para la gobernación, pero manteniendo siempre un buena relación con Rogelio Frigerio. Luego declinaría esa postulación para jugar con el precandidato del PRO en las PASO.

En la interna radical, que en el mes de abril midió el apoyo de Frigerio dentro de las filas del principal partido de la coalición, el dirigente de Paraná fue uno de los armadores de la lista que llevó a Fuad Sosa a la presidencia del Comité Provincial.

La diputada radical Gabriela Lena –que durante algunas semanas se mencionó como una alternativa para conducir el bloque, pero que en los últimos días se autoexcluyó– termina ocupando la vicepresidencia primera de la Cámara, secundando a Gustavo Hein.

Lena es parte de la corriente Illia que lidera el diputado Atilio Benedetti, el primer y principal apoyo que recibió Frigerio dentro de las filas provinciales de la UCR, hace casi tres años, cuando el líder del PRO dio sus primeros pasos camino a la gobernación.

En la presidencia de la Cámara hace ya varias semanas que está confirmado Hein. El ex intendente de Basavilbaso (el primer intendente del PRO en Entre Ríos) culmina en diciembre su mandato como diputado nacional, cargo al que lo llevó Frigerio en 2019, por la suma confianza que los une. En la campaña, Hein fue un armador importante del frigerismo. Y ahora se proyecta como una esperanza para quienes esperan que, de una vez, se eche un poco de luz sobre los siempre opacos manejos de la Legislatura entrerriana.

Hein estará acompañado por dos colaboradores de su extrema confianza. La secretaria será Julia Garioni, del PRO de Paraná, quien ocupó el lugar 27 en la lista de candidatos a diputados provinciales (entraron 18).

Como prosecretario va el radical Lucas Ullua, hijo del fallecido diputado radical Pedro Julio Ullua, que ocupó distintos cargos en la Juventud Radical como parte de la corriente Illia. También jugó con Frigerio en la interna y fue en el lugar 32 de la lista.

Se trata de dos colaboradores en los que Hein deposita toda su confianza y a los que considera especialmente capacitados para ocupar el cargo.

Para la presidencia del bloque se había mencionado también a Marcelo “Monito” López (hijo del fallecido referente Alcides “Mono” López) uno de los referentes del radicalismo de Concordia, la ciudad que en este turno electoral cambió de manos luego de 40 años de hegemonía peronista, y a Bruno Sarubi, intendente de La Paz y una de las figuras principales de un espacio en crecimiento dentro de la UCR entrerriana: Evolución Radical, que conduce en el orden nacional Martín Lousteau.

Todos los radicales nombrados jugaron con Frigerio en la interna de Juntos por Entre Ríos que se desarrolló en dos tiempos: para las legislativas de 2021 y para la gobernación en 2023.

Hay que recordar que la integración de la franja interna opositora no se produjo en Diputados porque el precandidato a gobernador Pedro Galimberti no alcanzó la minoría en las PASO. No obstante, este sector fue reconocido por el gobernador electo, que le hizo lugares importantes en el armado de su gabinete, con casilleros de poder de peso para tres armadores del espacio: Darío Schneider, Julián Maneiro y Gustavo Cusinato, además de una serie de cargos en las segundas líneas de la gestión que aún se están llenando.

La sesión preparatoria en la Cámara de Diputados has sido convocada para el jueves 7 de diciembre, a las 19.