Fabiola Yañez decidió cambiar de abogado. En las últimas horas se convenció de alejar al abogado Juan Pablo Fioribello, que la había representado a ella y al ex presidente Alberto Fernández en la causa por la fiesta en Olivos y que la había asesorado en los primeros momentos cuando el juez Julián Ercolini la informó sobre los chats y la fotos que se había encontrado en el teléfono de la secretaria presidencial Maria Cantero sobre supuestos hechos de violencia. Ahora, con el caso expuesto mediáticamente y su decisión de avanzar en la denuncia contra su ex marido, Yañez resolvió nombrar a la abogada Mariana Gallegos para que la represente en su condición de víctima.



Aún no se formalizó en la causa la presentación de Mariana Gallego como la nueva abogada, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Sin embargo, se descuenta que en las próximas horas su designación permitirá avanzar con la declaración de Fabiola Yañez ante el fiscal Carlos Rívolo que ayer se comunicó con la víctima para informarle de sus derechos y de cómo avanzará el proceso. Su testimonio es clave para poder avanzar y conocer en detalle cómo sucedieron los hechos de violencia que Yañez aseguró haber sufrido.



Fuente: Infobae