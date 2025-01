La ex primera dama Fabiola Yañez renunció hoy a tener custodia en Madrid, España, luego de la tensión por su cena de fin de año en un restaurante. Lo hizo a través de un escrito presentado por su abogada. Desde el Gobierno habían pedido que se le fuera retirada.

Yañez tomó la decisión luego de los reclamos por parte del Gobierno. Así, decidió "continuar su vida normal" en España según comunicó su abogada Mariana Gallego. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio detalles de la cena del 31 de diciembre de Yañez.

"Fabiola Yañez y su hijo tienen su centro de vida en Madrid donde residen hace más de un año. Dicha decisión no debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional", comienza la carta.

"Por esta razón mi mandante ha decidido renunciar a la custodia y continuar su vida normal en España. En caso de un eventual incidente que lo habilite, recurrirá a este Juzgado y/o en su caso, a la justicia española", agrega la solicitud.

Bullrich y Milei cuestionaron la custodia estatal de Yañez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló este sábado que la ex de Alberto Fernández "se escapó de la custodia" en la cena de fin de año y que tampoco les atendía el teléfono a los empleados de seguridad.

La funcionaria contó que el 31 de diciembre, Yañez “había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia”. Pero que “después se enteró por una foto en Instagram que estaba en un lugar, la llamaron por teléfono en infinidad de oportunidades y no atendió”. Sin embargo, después contestó y les dijo: “Si quieren, me vienen a buscar”, “pero directamente se escapó de la custodia”, relató Patricia Bullrich.



Luego de que se viralizara un video de la exprimera dama Fabiola Yañez cenando en Madrid en Año Nuevo, el presidente Javier Milei cruzó a la expareja de Alberto Fernández y aseguró que iba a pedir un informe sobre el "sinsentido de mantener una custodia".

El mandatario anunció a través de sus redes sociales que le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lleve adelante la solicitud a la Justicia para cuestionar la custodia de Yañez.

"Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", concluyó.