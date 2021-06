Factores acerca de la importancia de la ART y disimilitudes entre accidentes personales y seguros de vida

Una póliza de seguro no cubre los costos por eventualidades, de la misma manera en que un seguro de siniestro no cubre el fallecimiento por otras razones que no sean un incidente, mientras que las ART no cubren accidentes fuera del entorno de trabajo o del recorrido hacia y desde el mismo. Por lo que es evidente que la razón y la ubicación de un siniestro es un factor determinante.