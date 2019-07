Facundo Ambrosioni habría violado la restricción de acercarse a More Rial

En su determinación, Coria efectuó una aclaración: además del "contacto físico", Ambrosioni tampoco podrá mantener con Morena un contacto "telefónico, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique intromisión injustificada". Y esto es lo que el futbolista de 19 años habría incumplido.

De acuerdo a lo informado por el abogado Juan Pablo Fioribello a Teleshow, Morena habría recibido en estos días mensajes de su ex pareja, en los cuales "proliferan todo tipo de improperios y agresiones". Es por eso que, según adelantó, realizarán una denuncia.

"No se va a permitir la violación de la medida perimetral bajo ningún concepto. Y esto endurece claramente la postura de Morena para con este chico: ella no quiere ningún atropello -advirtió Fioribello-. A una persona con ese perfil violento, que se muestra con armas de fuego cuando no tiene autorización para portarlas, la Justicia lo sancionará duramente".

La ampliación de la perimetral que decretó el juez, procurando que no suceda un contacto telefónico (una decisión que no resulta habitual), podría haberse basado en dos circunstancias. Por un lado, una serie de imágenes que -siempre según las palabras de Fioribello- Ambrosioni le hizo llegar a Morena. "Le envían desde números desconocidos fotos de él posando con armas de fuego, en una señal de intimidación", dice el letrado.

Pero además, el fallo habría considerado el testimonio que la joven de 20 años presentó en su denuncia por "lesiones o maltrato físico o psicológico", dando cuenta de las agresiones que habría sufrido por parte de su ex pareja.

"Hay dos causas grandes: la primera es una denuncia por violencia familiar que está en el Juzgado 76 de la Ciudad de Buenos Aires -precisó el abogado de la hija de Jorge Rial-. La otra denuncia está en la Fiscalía Penal y Contravencional Número 2 de la Ciudad, a cargo del doctor Norberto Broto. Ahí denunció lesiones, golpes en el cuello y en los brazos por parte de Ambrosioni".

El 5 de julio se impuso una primera restricción perimetral. La ampliación (cinco días más tarde) también impide el contacto del joven con su hijo, próximo a cumplir cuatro meses. "Morena contó que el padre (por Ambrosioni) le había pegado al bebé porque lloraba mucho", dijo Fioribello, quien efectuó otra acusación: el futbolista se habría quedado con un auto que es propiedad de la cantante.

De acuerdo a la palabra del abogado de Morena, exigiría 5.000 dólares para devolverlo. "Todo esto se va a denunciar en la Justicia, protegerá los derechos de la madre y del niño", concluyó el letrado.