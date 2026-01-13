Facundo Curuchet continuará su carrera en el Club Atlético Fénix, que milita en la Primera C (cuarta de división) del fútbol Argentino, tras ser oficializado mediante una publicación oficial por la propia entidad con sede en Pilar.

De esta manera, el atacante de 35 años volverá a ser jugador profesional, tras un año en Pueblo Nuevo, con quien disputó la Copa Gualeguaychú, el Torneo Apertura y Clausura de la liga local. Antes de su regreso al “Sabalero”, militó en Racing de Córdoba de la Primera Nacional.

La etapa más gloriosa de Curuchet se dio en sus inicios en Colón de Santa Fe (2010-2014), donde despertó el interés de Boca y River en diferentes mercado de pases, y en Platense, con quien logró dos ascensos: a la Primera B Nacional en 2018 y a la Primera División en 2021, en ambas campañas como titular.