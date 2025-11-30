El arquero de la Escuela de Tiro con Arco Gualeguaychú, Facundo Donoso, se consagró campeón nacional en la categoría Raso AA2 (sordos), mediante el ranking que dio a conocer la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco).

De esta manera, TCAG cierra un gran año con grandes resultados, entre ellos la obtención de la medalla de oro de Carlos Della Penna en el Campeonato Sudamericano Sub 18, que se celebró en marzo en Santiago de Chile.