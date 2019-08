Facundo Imhoff: "Al aceptarme solté una mochila muy grande"

“Lo primero que quiero aclarar es que de esto ya pasó mucho tiempo. Se entendió quizás ahora porque di una nota cuando salimos campeones en Lima. Pero hace siete años lo conté. Para mí es normal, este proceso lo vengo transitando hace rato”, asegura el jugador en una charla con el diario deportivo Olé.

-¿Por qué lo contaste?

-Yo estaba mal, estaba muy trabado. Mi cabeza estaba pendiente de otras cosas, y tenía que solucionarlo. No podía poner el máximo de energía en el deporte y llegó un momento en que el cuerpo me empezó a pasar factura. Al aceptarme solté una mochila muy grande, hizo que mejorase mi rendimiento. Cuando lo conté, empecé a ser protagonista en la Liga, a jugar en la Selección. Antes me pasaba de tener lesiones heavys, sin explicación. Y ahí dije “tengo que ocuparme de mí”. Después no tuve más lesiones y mi rendimiento aumentó. Lo atribuyo 100% al haberme aceptado. Mejoré en mi personalidad, dejé de mentir, de aparentar. De gastar energías. Empecé a sentirme más auténtico, me hizo sentir bien.

-¿Se comunica gente con vos?

-Me ha pasado que deportistas profesionales de distintos deportes lo han hecho. He recibido miles de mensajes, con lo cual se confirma que la problemática está. No podemos hacer oídos sordos y decir “acá no pasa nada, en el deporte no hay gays. Porque aquí, claramente, la necesidad de liberarse, está. Obviamente están los miedos, los prejuicios. Somos una sociedad muy machista y en el deporte se potencia.

-¿Sos como un portavoz?

-No sé si me considero un portavoz. Sí la intención era sentar un precedente. Cuando estaba por decirlo, me paralizaba. Que ningún deportista lo hubiera hecho antes... Era mucha incertidumbre. Hasta que lo decidí: “Ya está, no me importa, lo digo y después veo”. Yo uso las palabras “me inmolé” porque no sabía si me podía salir bien o mal. Después me puse a pensar “tampoco quiero vivir toda mi vida siendo quien no soy, ni hacer un deporte en el que no me acepten, porque quiero ser feliz”. Ésa fue la decisión de “inmolarme”. Después de contarlo fue muy positivo para mí en todos los aspectos de mi vida. Los jugadores me aceptaron, me llamaron de la Selección. Oír ese ejemplo que yo no tuve, ese ejemplo positivo, quizá algún jugador o una persona lo esté necesitando.

-¿Te discriminaron?

-Me sucedió una vez, igual estaba preparado. Fue en una semifinal del Metropolitano. En el vóley nos conocemos todos, y me sentí respaldado por los jugadores de mi equipo y el contrario. Por mi personalidad, no me afecta, decidí reírme. Después, parte de la tribuna me ofreció disculpas. Es importante el respaldo del compañero. Pensá en el caso del fútbol: si alguien lo dice, sería importante que los jugadores y referentes le brindaran su apoyo.