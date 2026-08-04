Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que a las 5:03 de la madrugada ingresó un llamado al 911 sobre una mujer que habría sufrido una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la misma joven corría desnuda por Avenida del Libertador.

Ante ese escenario, varios móviles de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado sobre esa misma calle, cuyo encargado manifestó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

Con esa información, personal policial interceptó a Moyano y a su pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros de la torre donde se habría desatado el conflicto. El exdiputado fue demorado en la Comisaría 13A. Según personal policial, “se mostró hostil” durante el procedimiento.

Según fuentes del caso, consultadas por este medio, tanto Moyano como la mujer tenían “signos de haber consumido alguna clase de sustancia”. Al ser interceptados, el hombre se identificó como “Facundo Moyano, sindicalista e hijo de Hugo Moyano”.

Personal de seguridad del edificio manifestó que habían ingresado discutiendo. En diálogo con los agentes, la mujer refirió haber sufrido lesiones y fue trasladada por el SAME al hospital Pirovano.

Interviene la Unidad Fiscal Norte. Según informó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer fue encontrada cerca del túnel de Libertador “sin ropa” y se le suministró medicación para revertir “varios días de consumo” de droga.

En tanto, hasta la dependencia policial se acercó el abogado Hugo Antonio Moyano, hermano de Facundo. Los primeros videos que se difundieron muestran a la joven corriendo y caminando desorientada, ante la mirada atónita de otros peatones.

Quién es Candela Arizaga

La joven se destaca en Instagram y otras plataformas por su actividad como modelo e influencer, con una comunidad que supera los 300 mil seguidores. Su presencia digital la llevó a convertirse en una figura habitual de eventos, campañas y salidas nocturnas, y a ser noticia por sus relaciones sentimentales.

Oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe, supo construirse un nombre propio en el mundo del espectáculo a partir de su actividad digital y su participación en diversos romances mediáticos. Se define como “modelo y creadora de contenido”, y en sus redes combina fotos de viajes de lujo, moda y su fanatismo por Rosario Central.

Además de su faceta frente a cámara, trabajó como promotora en distintos eventos deportivos, especialmente en competencias del Turismo Carretera, donde comenzó a ganar visibilidad en el ambiente del automovilismo argentino.

En 2024, su nombre ocupó portales y programas de espectáculo tras confirmarse su vínculo con L-Gante, uno de los referentes de la cumbia urbana. La relación, aunque breve, fue muy comentada tanto por fanáticos del cantante como por seguidores del mundo del espectáculo y las redes. Ese noviazgo terminó rodeado de rumores, tras la visita de L-Gante a Wanda Nara, episodio que disparó especulaciones sobre celos y posibles infidelidades.

En medio de ese clima mediático, en febrero de este año, la aparición de Candela junto a Facundo Moyano sorprendió a muchos. A fines de 2024, el nombre de Candela volvió a estar en boca de todos a raíz de un rumor que la vinculó sentimentalmente con Enzo Fernández, cuando estaba separado de su esposa, Valentina Cervantes.