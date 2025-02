El médico pediatra Facundo Vivian asumió de manera interinamente la dirección del Centro de Salud provincial “Juan Baggio” de Gualeguaychú en reemplazo de Santiago Focaraccio, quien renunció al cargo a finales del año pasado. Además, Leticia Meyer, será la nueva responsable de Personal en esta transición de autoridades que se está realizando en el Centro de Salud provincial.

Santiago Focaraccio, médico traumatólogo, había dado a conocer la noticia ante el equipo de trabajo del efector público el pasado 11 de enero, y desde ese momento se mantuvo a la espera de que el Ministerio de Salud de la Provincia apruebe su decisión.

La cantidad de tiempo que transcurrió entre la renuncia de Focaraccio y la designación de estas autoridades temporales se debió a los recesos de veranos que muchos ya tenían planeados para esta época.

De hecho, el renunciado director del Hospital “Juan Baggio”, está de vacaciones en este momento, y es por esto que Vivian estará a cargo del Centro de Salud por lo menos hasta que se reincorpore.

“Ellos pueden rechazar mi renuncia, pero antes de presentarla hablé con el Ministerio y estaban al tanto de la situación. Entendieron mis motivos para hacerlo y en ningún momento me dieron a entender que iban a rechazar mi pedido. Lo que me pidieron es que fuera una transición ordenada para que no vuelva a pasar lo mismo que el año pasado y el Hospitalito quede acéfalo. Les dije que así sería y que no tengo apuro en dejar mi puesto”, había contado Focaraccio a Ahora ElDía.

Sobre los motivos por los cuáles tomó la decisión de dejar de presidir “el Baggio”, explicó que “fue un año muy movido, en el que no dejé ninguno de los trabajos que tenía para dedicarme a esta nueva obligación. Logramos un montón de cuestiones, pero por la demanda que implica el puesto, me vi obligado a elegir entre la medicina o la carrera política. Así que opté por mi especialidad, que es lo que prefiero".

Entre los objetivos alcanzados, el traumatólogo apuntó que cuando asumió su cargo, realizó un análisis de situación y un plan de acción: “Sabíamos que iba a ser un año difícil por la situación económica y nos trazamos tres metas, aunque se hicieron varias acciones más, como cambiar todos los inodoros porque perdían agua, arreglar el techo que se nos arruinó después de una gran lluvia, e incluso el cambio de una caja de luz”.