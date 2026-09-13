En horas de la noche, personal policial de Comisaria Primera de Chajarí tomó intervención en un foco ígneo vehicular, sucedido en la intersección de calles Pancho Ramírez y Malvinas de dicha ciudad.

Al llegar el personal policial se encontraba en desarrollo un proceso combustivo sobre un vehículo, marca Ford, modelo Sierra Ghia SX, cuyo conductor manifestó en el lugar que momentos antes y mientras se dirigía hacia su domicilio, posiblemente por un desperfecto eléctrico que provocó un cortocircuito en sector del motor dio origen al incendio que rápidamente se propagó a toda la unidad.

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Momentos más tarde se logró sofocar el fuego y controlar la situación, con colaboración de Bomberos Voluntarios locales. Asimismo, se destaca que no hubo personas lesionadas, y sólo se lamentaron daños materiales en el vehículo incendiado.

Fuente: Ahora