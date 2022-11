Si bien la comunidad educativa reconoce que varias partes del inmueble están en condiciones óptimas, no es lo mismo que se ve y opinan sobre el estado de las aulas de la Escuela Secundaria Nº 24 Juan José Nágera: fallas en la estructura, instalaciones eléctricas deficientes, vidrios que se caen, ventanas enclenques que impiden que alguien se siente cerca y hasta un ventilador que se enciende cuando se conecta un cargador de celular en un tomacorrientes.

“Desde el centro de estudiante, con el apoyo de los estudiantes de sexto año y todos los demás estudiantes en general, pedimos la revisión y arreglo de nuestra escuela. Los pasillos de la escuela o el salón de acto están bien, pero nosotros pedimos por el estado de nuestras aulas. Cuando entrás a las aulas se ve que hay enchufes rotos o que no sirven. Hemos visto cables pelados y no es bueno el estado de algunos de los ventiladores. El tiempo que más pasamos en la escuela es en el aula, que son las que peor están”, explicó Julián Rodríguez, presidente del Centro de Estudiantes del establecimiento educativo en declaraciones a No es Tarde, ciclo de Ahora Radio Cero (FM 104.1).

“A la señora bibliotecaria se le cayó un vidrio en la cabeza, y a un chico se le cayó también. Por eso mismo nadie se puede sentar cerca de las ventanas ya que es una estructura antigua y corremos el riesgo de que nos lastimemos”, denunció otro miembro de la comunidad educativa de la Escuela Nº24.

Entre las acciones que el alumnado ha realizado para poner de manifiesto estas falencias, desde el Centro de Estudiantes se propuso hacer una sentada que luego derivó en una asamblea estudiantil, pero por orden de la Supervisora del establecimiento, sólo pudieron realizar la protesta en uno de los recreos y la misma no pudo durar más de 10 minutos.

“El hecho de que hoy se les haya asignado solo 10' minutos, en horario de Recreo, para realizar su actividad de reclamo, me parece una posición desmovilizadora, descomprometida y antipedagógica. Y espero que podamos dialogar con la Supervisora de la escuela sobre ese punto, que es la que asignó ese tiempo”, protestó Martín Pucheta, profesor del establecimiento en una nota dirigida a Marcela Baigorria, la rectora del colegio.

“La movilización apuntalada por los alumnos y el Centro de Estudiantes de la Escuela es un instancia educativa, una instancia de aprendizaje y construcción, de conocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones, de pensamiento, discusión y cooperación en la que participamos y estamos implicados todos los integrantes de esta comunidad educativa”, prosiguió la nota, que concluyó de la siguiente manera: “Gracias a la sensibilidad, inquietud y empuje de estos estudiantes, tenemos la oportunidad de reunirnos para luchar por una Escuela en condiciones, por una Escuela mejor”.

Sin dudas, uno de los hechos más extraños sucede cuando un ventilador de techo comienza a funcionar cuando se enchufa algo en uno de los tomacorrientes de esa aula: “Suena raro y gracioso. Va mi hermano a esa aula, y fue él y sus compañeros quienes nos avisaron que cuando enchufaban un cargador se enciende el ventilador. Por suerte, las aulas tienen uno o dos ventiladores, y algunos están bien, pero otros están maltratados y con los cables afuera. Si lo querés encender con el interruptor, no funciona”, afirmó el presidente del Centro de Estudiantes.

La comunidad estudiantil inclusive se acercó a la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) y hasta le entregaron una nota a la titular, Marta Irazabal, sin embargo, el pedido aún no es escuchado.

"Lo que el Centro de Estudiantes presentó fue una carta a la DDE para que se revise el estado de nuestra escuela. La carta fue entregada a la Directora Departamental. Pero esto no es la primera vez que pasa: han hecho este mismo pedido los profesores. Pero cuando entregamos la carta, nos dice que hizo bastantes pedidos y que está en comunicación con nuestra escuela, pero que hoy en día son prioridad otros establecimientos”.