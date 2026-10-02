El fútbol de Gualeguaychú se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Adrián Enrique “Oyita” Álvarez, figura emblemática del Club Social y Deportivo Pueblo Nuevo, donde dejó una marca imborrable como jugador y como director técnico, especialmente como formador en las divisiones inferiores.

Quienes compartieron cancha con él y la parcialidad que lo vio jugar coinciden en destacar su versatilidad táctica: era un futbolista polifuncional capaz de rendir en gran nivel como volante central, mediocampista por derecha o delantero de área.

Entre sus hitos más recordados se destaca el Torneo Oficial de 1982, donde se consagró campeón con el conjunto sabalero tras vencer en la final a Racing por penales. Fue el propio Álvarez quien convirtió el gol decisivo que le dio el título a Pueblo Nuevo y la histórica clasificación al Torneo Regional, certamen en el que enfrentaron a rivales de jerarquía como Renato Cesarini de Rosario en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys.

El equipo de Pueblo Nuevo campeón del Torneo Oficial 1982, donde Oyita Álvarez fue una de las piezas claves.

Al conocerse la triste noticia, la institución sabalera le dedicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales: “Fuiste un gran formador de jugadores, pero sobre todo de personas. Gracias por todo. Los hinchas sabaleros abrazamos a su familia en este momento de dolor”.

El velatorio se realiza en la Sala 4 de la Mutual Frigorífico Gualeguaychú y el sepelio será mañana a las 10:30 en el Cementerio Norte, según informó la casa velatoria.