La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó el fallecimiento de Alfredo Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidente de la institución y fue reconocido por su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del cuartel.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la entidad expresó su "más profundo pesar" por la pérdida de quien definió como una persona que dejó "una huella imborrable" por su generosidad, su vocación de servicio y el trabajo realizado en favor de la institución.

Desde Bomberos también hicieron llegar sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Rodríguez, acompañándolos en este difícil momento y elevando una oración por su eterno descanso.