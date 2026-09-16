En las últimas horas de este martes se dio a conocer una noticia que enluta profundamente a Central Entrerriano y a todo el fútbol de Gualeguaychú: a los 77 años se confirmó el fallecimiento de Eduardo Daniel “Chivo” Del Valle.

Del Valle dejó una marca imborrable como uno de los históricos formadores que tuvo el fútbol formativo de la entidad de calle España, compartiendo época y vocación de docencia con referentes de la talla de Julio Colazzo, Ildemar Rébora y, más acá en el tiempo, Domingo "Chumingo" Zapata.

Su compromiso con los colores se tradujo también en el banco de suplentes, donde fue director técnico de la Primera División del equipo rojinegro durante las décadas de 1970 y 1980, además de registrar un paso por Juventud Unida.

Desde la institución despidieron al histórico referente con sentidas palabras: “Daniel dejó una huella imborrable en nuestra institución, no solo por su trayectoria y compromiso, sino también por todo lo que transmitió a generaciones de jóvenes dentro y fuera de la cancha. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros, al igual que aquella frase que tantas veces compartió antes de cada partido: ‘Jueguen lindo y hagan goles.’ Hasta siempre, Daniel. Nuestro más sentido pésame a toda su familia”, expresaron desde Central Entrerriano a través del Instagram @cce.futbol.