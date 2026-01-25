A los 73 años falleció este domingo Gervasio “Crazy” Hernández, reconocido vecino de Gualeguaychú y creador de Radio Crazy, emisora desde la cual construyó una fuerte presencia en la vida cotidiana de la comunidad, conocida como la “radio que se ve” por su estudio con vista a la avenida Del Valle.

Hernández se encontraba internado desde hacía varios días a raíz de complicaciones respiratorias. Sus restos son velados desde las 14 horas de este domingo en la Asociación Mutual Frigorífico Gualeguaychú.

Este lunes, a las 11, se realizará una despedida en los estudios de Radio Crazy y posteriormente, a las 11.30, tendrá lugar la inhumación en el Cementerio Norte.

Con su estilo directo, cargado de humor e ironía, “Crazy” se convirtió en una personalidad muy querida y reconocida, logrando un vínculo cercano con los oyentes a lo largo de los años.

Además de su recorrido en los medios de comunicación, en los últimos años sorprendió al incursionar en la política local, presentando su candidatura a intendente y participando en las elecciones con una propuesta independiente.