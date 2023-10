Jaquelin Carrieri, ex reina de la Vendimia del departamento mendocino de San Rafael, falleció el pasado lunes en la ciudad de Los Ángeles, California, debido a un derrame cerebral que se presume que fue causado por una cirugía estética.

Carrieri, reconocida por su carrera como actriz, representó al distrito de Punta del Agua y fue elegida Virreina Departamental en 1996. Vivía en Estados Unidos junto a sus dos hijos menores, y esta semana habría cumplido 49 años.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por sus seres queridos, quienes informaron que Jaquelin se sometió a una intervención quirúrgica y que una complicación “le generó un coágulo que se llevó su vida”, según información de medios locales.

“Era una mujer dueña de un talento, siendo actriz de una de las obras de nuestro departamento que se desarrollaba en el teatro Roma hasta hace poco días atrás”, la recordaron desde el sitio Reinas Vendimiales San Rafael Mendoza.

Carrieri vivía en Estados Unidos junto a su familia.

Jaquelin también contaba con su propia boutique de ropa, una reconocida tienda de alta costura que en pandemia debió cerrar sus puertas. “Fue la encargada de vestir a las reinas de San Rafael mandato cumplido por muchos años, haciendo lucir sus vestidos en la vía blanca y carrusel de Vendimia Nacional”, indica el comunicado de las ex soberanas mendocinas.

“La sanrafaelina murió en Los Ángeles, California, debido a un derrame que le habría ocasionado una operación estética”, agregaron.

El día en el que Carrieri fue consagrada como reina.

“¡Descansa en paz su majestad!”, la despidieron por su parte desde el sitio San Rafael Vendimia.

En su cuenta de Facebook, Vanesa Lana, una de sus amigas, escribió: “¡No lo puedo creer, no caigo! ¿Vos te tenias que ir? Una persona tan hermosa, tan llena de vida. La vida es muy injusta, ay querida Jaqui, me quedan todos tus recuerdos, tus consejos, las risas, los llantos, los hermosos momentos compartidos arriba del escenario haciendo lo que amamos! Gracias, gracias por todo Jaqui, ¡siempre vas a estar en mi corazón! ¡Seguí llenando de glamour el cielo!”.

En tanto, Jorgelina Olivera, otra de las allegadas de la actriz, le dedicó otro sentido mensaje: “Todos los que tuvimos el placer de conocerte y compartir con vos en algún momento de nuestras vidas sabemos lo maravillosa persona que fuiste, una mujer bella en todo sentido, siempre con tu sonrisa y tu glamour. Sinceramente tu partida me tomó de sorpresa e incluso todavía no termino de creerlo. Gracias, mil gracias por haber llegado a mi vida y pintarla de tanta alegría y felicidad. Compartir con vos fue un placer y estaré eternamente agradecida que Dios te reciba en su gloria, y no es un adiós sino un hasta pronto mi bella y querida Jaquelin”.

El fallecimiento de la exreina de la Vendimia de San Rafael se da a conocer a más de un mes de la muerte de Silvina Luna, quien murió el pasado 31 de agosto en el Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro. La modelo sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011 y aguardaba un trasplante de riñón, que se demoró tras haber contraído una bacteria que derivó en su internación durante dos meses y medio.

Los problemas de salud de la exparticipante de Gran Hermano comenzaron cuando Lotocki le inyectó biopolímeros en sus glúteos como parte del tratamiento que terminó produciéndole hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo.

Por ese hecho, el profesional fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión -y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina- por el delito de lesiones graves en una causa que le iniciaron de manera conjunta Silvina, y las modelos Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.