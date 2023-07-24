José Salim Jodor, falleció este domingo a los 83 años en Villa Libertador General San Martín, donde permanecía internado a raíz de complicaciones generadas por una neumonía, que agravaron una enfermedad que atravesaba desde hace tiempo.

Jodor, de larga trayectoria en el Justicialismo local, fue dos veces intendente de Gualeguay, diputado provincial y lideró durante años el Justicialismo de su ciudad, constituyéndose en uno de los políticos más importantes de las últimas décadas.

La Municipalidad decretó tres días de duelo y anunció que sus restos serán velados en el Palacio Municipal. Las autoridades locales expresaron "profundo dolor por el fallecimiento de quien fuera dos veces intendente de Gualeguay".

El precandidato a gobernador de Más para Entre Ríos, Adán Bahl, expresó sus condolencias a la familia y lamentó la pérdida del histórico dirigente justicialista.