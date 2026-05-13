Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de Juan Bautista Veronesi, reconocido vecino y ambientalista de Gualeguaychú. Fue un activo miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental desde el comienzo del conflicto de las pasteras Ence y Botnia -hoy UPM- a la vera del río Uruguay.

Según se supo, habría ingresado al Servicio de Guardia del Hospital Centenario con síntomas cardíacos, donde falleció antes del mediodía de este miércoles. Tenía casi 90 años.

Veronesi integró la Unión de Asambleas Ambientales Ciudadanas (UAC) desde hace más de 20 años, y fue un activo divulgador de la problemática ambiental, protagonizando convocatorias como el Grito Blanco y la Marcha al Puente Internacional General San Martín.

Juan nació en la zona de Las Piedras en Pehuajó Norte, fue un docente rural que desarrolló su actividad durante mucho tiempo en varias provincias argentinas, como Santa Fe, Buenos Aires y Formosa, y regresó a Gualeguaychú en el año 2001.

Se asentó en la ciudad de Pueblo General Belgrano junto a su compañera Gilda, llevando adelante un emprendimiento familiar de conservas y demás productos bajo el sello Regionales Veronesi.



Fuente: AHORA