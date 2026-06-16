El Carnaval del País y la comunidad de Gualeguaychú están de luto. Este martes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Juan Carlos “Juancho” Martínez, una destacada personalidad del arte y la cultura carnavalera de nuestra ciudad. Tenía 91 años. Sus familiares, amigos y la sociedad en su conjunto lo despiden con dolor y los más sentidos recuerdos de la gran huella que dejó tras de sí.

Actor, transformista, director e integrante de múltiples agrupaciones, “Juancho” desfiló en casi todos los circuitos del Carnaval del País y de los Corsos Populares Matecito. Fue jurado en distintos carnavales del país y del exterior, al tiempo que dirigió carrozas estudiantiles, murgas y comparsas.





En sus comienzos integró la mítica Barra Divertida, un grupo que fue innovador para el corso local. A lo largo de su vasta trayectoria, desfiló en los diferentes corsos populares de la ciudad y en el moderno Carnaval del País. Es por eso que en 2021 fue declarado «Ciudadano Destacado de la Cultura» por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú y Personalidad Destacada de la Cultura por el Senado Provincial en 2023.



A su vez, la comparsa Papelitos le rindió homenaje ese mismo año con el tema “León”, una propuesta inspirada en su figura y su legado.







Dos años más tarde, en 2025, el Museo del Carnaval le dedicó una muestra especial que recorrió su vida, su aporte a la fiesta y la huella que dejó en la historia cultural de Gualeguaychú.