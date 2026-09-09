Calleros era una dirigente estrechamente vinculada a Gualeguaychú. Antes de llegar a la Legislatura entrerriana desarrolló una extensa actividad gremial vinculada al sector rural y a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), espacio desde el cual construyó buena parte de su trayectoria pública.

Su recorrido político estuvo ligado al Partido Fe, espacio fundado por el histórico dirigente gremial Gerónimo “Momo” Venegas. Calleros fue candidata a diputada nacional por Entre Ríos en 2017 y nuevamente en 2021, aunque en ambas oportunidades no logró acceder a una banca.

El salto a la Legislatura provincial llegó en las elecciones de 2023. Calleros integró la lista de La Libertad Avanza en Entre Ríos como representante del Partido Fe y resultó electa diputada provincial por el departamento Gualeguaychú.

Una ruptura antes de asumir

Su llegada a la Cámara de Diputados estuvo marcada también por una decisión política que tuvo repercusión a nivel provincial y nacional.

En octubre de 2023, antes de asumir su banca, Calleros anunció junto a Carlos Damasco y Liliana Salinas su alejamiento del espacio de La Libertad Avanza, luego del acuerdo entre Javier Milei y Patricia Bullrich de cara al balotaje presidencial.

“Me siento defraudada por la decisión de Milei”, había expresado entonces la dirigente, al explicar que el acuerdo con Mauricio Macri significaba un límite para el sector que ella representaba. Posteriormente, junto a Damasco, conformó el bloque Fe y Libertad en la Legislatura entrerriana.

Durante su mandato mantuvo una postura de acompañamiento a distintas iniciativas del gobierno provincial de Rogelio Frigerio. En abril de 2024, por ejemplo, sostuvo públicamente que había que “darle gobernabilidad” al gobernador y remarcó que, más allá de las diferencias políticas, la prioridad debía estar puesta en brindar soluciones a la sociedad.

Una agenda vinculada a Gualeguaychú

Como legisladora, Calleros mantuvo una fuerte presencia en iniciativas relacionadas con su ciudad de origen.

Entre sus proyectos se destacó la declaración de interés legislativo de los 25 años de la celebración popular del 25 de Mayo en Gualeguaychú, una propuesta que reconoció el valor cultural e identitario que adquirió esta celebración para la comunidad local. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo de 2026.

También impulsó declaraciones de interés para distintas actividades e instituciones de Gualeguaychú. Entre ellas se encuentra el proyecto vinculado al programa “Carnaval con Todos”, organizado por la Escuela Privada de Educación Integral EPEI N° 23 “Emanuel”.

En mayo de 2025, además, realizó una donación de una bandera de ceremonias al Área Municipal de Malvinas de Gualeguaychú, en un acto que puso en valor el acompañamiento a los veteranos de guerra y la preservación de la memoria histórica.

Su trabajo legislativo

Entre los proyectos de mayor relevancia que llevó adelante durante su paso por la Legislatura se encuentra la iniciativa para crear un Régimen de Consorcios Camineros Rurales. El proyecto, presentado junto a otros legisladores, buscó establecer una herramienta para el mantenimiento de los caminos rurales de la provincia. La iniciativa continuó su tratamiento legislativo y finalmente fue sancionada como ley en 2026.

También fue autora de un proyecto para que Entre Ríos adhiera a la denominada “Ley Nicolás”, orientada a fortalecer la calidad y seguridad en la atención sanitaria y prevenir errores de diagnóstico.

Durante su actividad parlamentaria participó además de debates vinculados con la salud pública, la infraestructura vial, la producción, la actividad rural y distintas problemáticas de la comunidad entrerriana.

Su trayectoria combinó así el trabajo gremial, la militancia política y la representación legislativa, con una presencia particularmente activa en cuestiones relacionadas con Gualeguaychú y el sector rural.

La noticia de su fallecimiento genera pesar en el ámbito político entrerriano y particularmente en Gualeguaychú, ciudad a la que representó durante su paso por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Fuente: Guale Digital