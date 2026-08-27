La mujer que padeció el incendio de su casa este jueves en la ciudad finalmente no resistió la gravedad de las heridas y terminó perdiendo la vida.

En un primer momento presentó signos de intoxicación por inhalación de humo y quemaduras. Inmediatamente en el lugar se le practicaron maniobras de RCP, logrando el retorno a la circulación espontánea. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Centenario.

De acuerdo con el informe médico, la mujer presentó lesiones graves por intoxicación debido a la inhalación de productos de combustión de biomasa y quemaduras tipo A-B que afectan aproximadamente el 35 % de la superficie corporal, por lo que fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Sin embargo, debido a la gravedad de esas lesiones la mujer no resistió y terminó perdiendo la vida.

Por otra parte, durante el procedimiento de rescate, un funcionario policial perteneciente a la Sección Motorizada, quien participó activamente en el ingreso y rescate de la mujer, también resultó afectado por la inhalación de humo. Por tal motivo, fue trasladado al Hospital Centenario, donde permaneció internado durante algunas horas en observación, siendo posteriormente dado de alta.