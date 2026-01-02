En la siesta de este viernes se confirmó el deceso de la mujer que había sido internada en el Hospital Centenario tras sufrir el violento siniestro vial en la ruta 136, en la que perdió la vida también su esposo y la conductora del otro vehículo.

La fallecida estaba cursando un embarazo de varios meses. El nonato tampoco pudo sobrevivir.

De esta manera, el único sobreviviente fue un chiquito de dos años (hijo de la pareja fallecida) , que sufrió heridas leves.

En estos momentos, familiares de las víctimas viajan rumbo a Gualeguaychú, anoticiados de tan dolorosas pérdidas.