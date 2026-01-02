PROFUNDO DOLOR
Falleció la mujer embarazada del trágico siniestro de la Ruta Nº 136: el único sobreviviente es un chiquito de 2 años
Se confirmó la peor noticia: la mujer embarazada perdió la vida tras estar unas horas internada en el Hospital Centenario.
En la siesta de este viernes se confirmó el deceso de la mujer que había sido internada en el Hospital Centenario tras sufrir el violento siniestro vial en la ruta 136, en la que perdió la vida también su esposo y la conductora del otro vehículo.
La fallecida estaba cursando un embarazo de varios meses. El nonato tampoco pudo sobrevivir.
De esta manera, el único sobreviviente fue un chiquito de dos años (hijo de la pareja fallecida) , que sufrió heridas leves.
En estos momentos, familiares de las víctimas viajan rumbo a Gualeguaychú, anoticiados de tan dolorosas pérdidas.
