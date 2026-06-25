Luis “Mate” Giménez dio sus primeros pasos en el boxeo en el Club La Vencedora, bajo la tutela de "Cotufo" Aguilar. A lo largo de su trayectoria construyó una destacada carrera, con cerca de 50 peleas en el campo amateur y una veintena de combates como profesional.

En la categoría mediano llegó a posicionarse entre los principales exponentes del país y fue protagonista de memorables veladas que convocaron a multitudes, especialmente en el gimnasio de Racing Club. Allí sus presentaciones despertaban una enorme expectativa y colmaban las instalaciones.

En una entrevista con Ahora ElDía en 2018, Mate Giménez recordó que su llegada al boxeo se produjo casi por casualidad. “Acompañé a mi hermano que entrenaba y para no aburrirme empecé a saltar la cuerda”, relató. Apenas un mes después de comenzar a practicar, disputó su primera pelea, que ganó por nocaut. “No sentí nada especial, fue como si toda la vida hubiese boxeado”, evocó sobre aquel debut que marcó el inicio de una destacada carrera.

En aquella charla también rememoró los años de mayor popularidad, cuando sus presentaciones movilizaban a una gran cantidad de aficionados. “Se anunciaba que peleaba Mate Giménez y se llenaba el gimnasio, debido a que la gente me seguía mucho”, afirmó sobre las veladas que protagonizaba en el gimnasio de Racing Club. Su trayectoria lo llevó a ubicarse en el sexto puesto del ranking argentino de los medianos, en una época de gran nivel para el boxeo nacional.

A más de tres décadas de haber dejado la actividad, aseguraba que el vínculo con el deporte permanecía intacto. “Nunca se deja de ser boxeador, pese a que hace más de tres décadas que colgué los guantes”, expresó entonces. También consideraba haber sido “uno de los últimos ídolos del boxeo de Gualeguaychú”, reconocimiento que el público local le otorgó por su entrega y protagonismo sobre el ring.