Capullos participa con profundo pesar el fallecimiento de Mabel Dalcol De Alazard. Esposa del querido Dr, Carlos Alazard, creador del Servicio de Neonatologia del Hospital Centenario de Gualeguaychu, cuya enorme obra y compromiso con nuestros niños permanecerán siempre en nuestra comunidad.

Desde Capullos sentimos profundamente su partida y acompañamos con mucho cariño a sus hijos Esteban y Marcelo, a sus familias y a todos sus seres queridos en este doloroso momento.

Nuestro más sentido pésame.

Capullos, abrazando a quienes cuidan la vida desde el comienzo.